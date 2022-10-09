CİMER açıkladı: Emniyet amiri Hanifi Zengin hakkında iki tahkikat var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER), eylemlerde gazetecileri tehdit etmesi ve yurttaşları darp etmesiyle gündem olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında iki ayrı tahkikat yürütüldüğünü açıkladı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Birgün tarafından Hanifi Zengin ile ilgili 7 Temmuz tarihinde CİMER’e şu sorular iletildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın mensuplarını tehdit ettiği, eylemlerde eylemcileri darp ettiği, orantısız güç kullandığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulan ve tüm bunların da kamera görüntüleri ile belgelendiği Hanifi Zengin isimli şahıs hakkında yürüttüğü bir işlem var mıdır?

Adalet Bakanlığı veya İstanbul Valiliği söz konusu şahıs hakkında bir işlem başlatmış mıdır?

İçişleri Bakanlığı veya İstanbul Valiliği'nden söz konusu şahıs hakkında hiç soruşturma izni talep edilmiş midir? Edildiyse bu taleplere verilen yanıtlar nelerdir ve bu taleplerin sayısı nedir?

CİMER üzerinden iletilen sorulara Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü 7 Ekim tarihinde yanıt verdi. Verilen yanıtta, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Hanifi Zengin hakkında iki ayrı dosya numarası ile iki ayrı idari tahkikat yürüttüğü açıklandı. Yanıtta, “ilgili emniyet mensubu hakkında idari tahkikat devam etmektedir” ifadeleri de yer aldı.

Birçok eylemde gündem olmuştu

Öte yandan İstanbul Valiliği, 361 kişinin gözaltına alındığı Onur Yürüyüşü’nde yurttaşların darp ve tehdit edilmesinin ardından, 11 kişinin avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında “soruşturmaya izin yok” kararı vermişti. Söz konusu kararda, 11 kişinin iddia ettikleri, darp, işkence ve kötü muameleye dair izlerin “sadece sözlü iddiadan” oluştuğu, bu bilgileri destekleyecek “belge ve görüntü” olmadığı ifade edilmişti.

26 Haziran’daki Onur Yürüyüşü sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldıran Zengin’in aynı gün birçok yurttaşa da uyguladığı şiddet kameralara yansımıştı.

Zengin, sağlık emekçilerinin görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz’da yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere yönelik tavırları ve tehditleri ile de gündeme gelmişti. Zengin, doktorların eyleminde kameraman Bilal Meyveci’yi “Çektin mi, ayağına bastığımı çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi, çekmediysen sonra görüşürüz!” diyerek tehdit etmişti.