Çimento karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde beton santralinde çalışan Engin İnce adlı işçi, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isterken önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Olay yerinde feci şekilde yaşamını yitiren İnce'nin cansız bedeni, bulunduğu yerden yaklaşık 2 buçuk saat sonra çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi mevkiinde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isteyen Engin İnce, makineye önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Makinenin yuttuğu İnce olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede "güvenlik önlemi" alırken itfaiye ekipleri İnce’nin cansız bedenini çıkartmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda İnce’nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.