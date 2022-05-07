Çimento fabrikasına tepki: Araçların önü kesildi

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi arasında yapımına devam edilen çimento fabrikasına giden araçların önü yurttaşlar tarafından kesildi. 7 bin 751 dönümlük alanda yapılmak istenen entegre çimento fabrikasına karşı aylardır direnişlerini sürdüren köylüler, hem Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna hem de Menteşe Belediyesi’nin verdiği yapı ruhsatına karşı mücadele yürütüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 13 Nisan tarihinden itibaren Deştin’de çadır nöbetinde olan köylüler, bugün CHP Milletvekili Burak Erbay'la birlikte çimento fabrikasına yapı malzemesi götüren ve hafriyat taşıyan kamyonların geçtiği yolu kapatarak, kamyonların geçmesine engel oldu.

Bir köylü zaten köyle üretim yapamadıklarını söyleyerek, "Bu fabrika yapılırsa biz buradan göçelim. Buraları beton firmasına bırakalım. Burada ya öleceğiz ya da öleceğiz" diye konuştu.

Burak Erbay ise şirket yetkilileriyle görüştüklerini belirterek, "Telafisi mümkün olmayan zararların doğmaması için yargı süreci devam ederken, burada herhangi bir çalışma olmamasını istiyoruz. ÇED raporunda birçok eksiklik var. Ruhsatla ilgili de birçok sorun var. O yüzden burada yargının bir karar vermesi gerekiyor. Şirket bilirkişi incelemesine yapılana kadar çalışmalarını durdursun" dedi.