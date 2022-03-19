Çiller'in başına geçeceği partiye ilişkin yeni iddia

Eski DYP Genel Başkan Yardımcısı Salih Önel, Tansu Çiller hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Önel, Çiller'in evinde bir toplantı yapılarak siyasete gireceği partinin belirlendiğini, teşkilatlanmanın nasıl yapılacağının konuşulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tansu Hanım dün öğleden sonra DYP genel başkanıyla ve yanında Isparta Milletvekili Ömer Bilgin, eski Bingöl Milletvekili Necati Bingöl'le beraber uzun bir görüşme yaptılar, bu görüşme İstanbul Sarıyer'deki yalısında oldu.

Toplantıda Tansu Hanım'ın merkez sağda tekrar DYP'ye genel başkan olmak için görüştüğünü, teşkilatları nasıl hazırlayacağını, teşkilatları hazırlama görevinin de Ömer Bilgin ve Necati Bingöl tarafından yapılacağının konuşulduğunu düşünüyorum. Tahminim hanımefendi siyasete, meydanlara Doğru Yol Partisi ile geri dönecek çünkü Doğru Yol Partisi'nin onun adıyla özdeşleştiğini düşünüyor.

Önümüzdeki süreçte merkez sağda sahalara indiğinde ancak Meral Akşener hanımefendinin oylarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Merkez sağda oylar Akşener'de, zeminindeki oylar hep MHP kökenli. O nedenle Tansu hanımın siyasete dönüşü Meral hanıma değil, şahsımca AKP'ye zarar verecek."