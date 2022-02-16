Cihatçılara desteğiyle bilinen İHH'den CHP'ye ziyaret

Cihatçılara desteğiyle bilinen gerici İHH'nin CHP'ye yaptığı ziyaret CHP Gençlik Kolları tarafından duyuruldu. Paylaşım sosyal medyada CHP'lilerin tepkilerine yol açtı.

CHP Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammed İslam ve beraberindeki heyet, genel merkezimizde Genel Başkanımız Gençosman Killik'i ziyaret etti" denilerek ziyaretin fotoğrafı paylaşıldı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı CHP Gençlik Kolları'nın bu paylaşımına tepki gösterdi.