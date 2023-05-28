Cihatçı çete lideri oy kullandığı fotoğrafını paylaştı

Suriye'deki cihatçı grupların liderlerinden Mu'tasım Abbas, Türkiye'deki seçimlerde oy kullandığına dair bir fotoğrafını paylaştı.
Abbas, paylaşımında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini dile getirerek, "Barışta da savaşta da sizinle Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.
Cihatçı çete liderlerinden Mu'tasım Abbas... Belli ki vatandaş yapılmış, oy da kullanıyor. Haliyle kendisi ve diğer cihatçı çeteleri ülkeye bela eden Erdoğan'ı destekliyor... https://t.co/Ndvg6nwG4l— Çağlar Tekin (@mcaglartekin) May 28, 2023