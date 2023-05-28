Cihatçı çete lideri oy kullandığı fotoğrafını paylaştı

Suriye'deki cihatçı grupların liderlerinden Mu'tasım Abbas, oy verdiği sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak Erdoğan'a desteğini ifade etti.

Haber Merkezi

Suriye'deki cihatçı grupların liderlerinden Mu'tasım Abbas, Türkiye'deki seçimlerde oy kullandığına dair bir fotoğrafını paylaştı.

Abbas, paylaşımında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini dile getirerek, "Barışta da savaşta da sizinle Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.