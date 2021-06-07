Cihannüma seçimleri sonuçlandı

Geçtiğimiz yılın sonunda koronavirüs nedeniyle muhtarını kaybeden İstanbul Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, 6 Haziran günü yapılan seçimler ile yeni muhtarını seçti.

Seçimleri, Cihannüma Dayanışması adayı Veli Uğur’un aldığı 293 oya karşı 324 oyla Nedret Gülşen Ergün kazandı.

'Dayanışmayı kazandık'

Cihannüma Dayanışması adayı Veli Uğur seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından şöyle konuştu:

"Cihannüma'da dayanışmaya omuz veren tüm dostlarımıza, komşularımıza çok teşekkür ederiz. Bugün seçimi kaybettik belki ama çok daha kıymetli bir şeyi kazandık: Dayanışmayı. İşimiz bitmedi, bugün de gördük ki yapacak çok şey var; mahallemizi ve memleketimizi güzelleştirmek için mücadele etmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz."

Uğur mahalle için çalışmaya devam edeceklerini, seçim döneminde daha da büyüyen dayanışmanın bunun için önemli bir işlev göreceğini de belirtti. Tüm oy verenlere teşekkür eden Uğur, "mahallede hep birlikte çok güzel işler yapacaklarını" da sözlerine ekledi.