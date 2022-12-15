Cihaner'den İmamoğlu kararı yorumu: Adaylıkla ilgili referans alınmasını çok siyasi görmüyorum

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet kararını soL'a değerlendirdi.

Cihaner kararın hukuki bir karar olmadığını belirtirken, siyasi atmosfere uygun bir yargı pratiği görüldüğünü belirtti.

Cihaner adaylık tartışmalarına ilişkin de bu kararın aday belirlenmesi tartışmasında bir referans olmaması gerektiğini söyledi, "Orada başka dinamikler var. O dinamiklerde bu karardan önce ne ise, şimdi de odur diye bakmak gerekir diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Cihaner'in sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

'Hakimin değiştirilmesi, yeni hakim hakkındaki iddialar...'

İmamoğlu kararına ilişkin değerlendirmeniz nedir?

"Bu kararın hukuki bir karar olduğunu kabul etmek mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin devasa bir külliyatı var. İktidar kanadı politikacıları tarafından daha önceden sarf edilen sözlerle ilgili olarak yargının tutumunu göz önünde bulundurunca durum iyice vehamet arz ediyor. Sürtük sözcüğünün hakaret olmadığını kabul ediyorsunuz, sadece sözcük üzerinden gidiyorum, bakın. Kime söylenmiş hiç o tartışmaya girmeden. Sürtük sözcüğüne hakaret değil diyorsunuz. Alçak sözcüğüne hakaret değil diyorsunuz, 'zillet'e hakaret değil diyorsunuz. Ülkeye zarar veren bir seçim iptaliyle ilgili kullanılan 'ahmak' sözcüğünü bir hakaret olarak kabul ediyorsunuz. Üstelik normalde bu yargılamayla karşı karşıya kalan kişi sabıkasızsa, geçmişine ilişkin olumsuz bir durumu yoksa, yargılamada olumsuz bir tutumu yoksa, genellikle ertelenir, paraya çevrilir, hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verilir. Bunların hiçbirine başvurulmaması, bu hususların hepsini birlikte değerlendirdiğimde bu kararın hukuki bir karar olduğunu kabul etmek mümkün değil. Ayrıca karar öncesi hakimin değiştirilmesi, yeni hakim hakkındaki iddialar, savunmanın ek süre talebinin de reddedilmesi hukuki bir karar olmadığının göstergelerinden. Öteden beri yapmaya çalıştıkları siyasi gündeme uygun bir yargı pratiği görüyoruz, öyle anlaşılıyor."

'Bu kararın aday belirleme konusundaki referans olarak kabul edilmesini doğru bulmuyorum'

Karar sonrası Millet İttifakı içinde adaylık tartışmalarının yeniden başladığı, kararın İmamoğlu'nun adaylığı ihtimalini güçlendirdiği iddiaları var. Bu hem yandaş basından hem de bazı muhalif isimler tarafından dile getirildi, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burada Ekrem İmamoğlu'nun bir haksızlığa uğradığı tartışmasız. Ama bu kararın aday belirleme konusundaki referans olarak kabul edilmesini de doğru bulmuyorum. "Karar olmasaydı, beraat etseydi, olmamalı. Madem mahkum oldu, artık aday olabilir" gibi bir bakış açısı tam da bizim eleştirdiğimiz mağduriyet üzerinden, popüler bir takım unsurlar üzerinden siyasetin kurulması anlamına gelir ki, doğrusu bunu biraz ihtiyatla karşılıyorum. Bu karardan önce Ekrem İmamoğlu ya da adı geçen diğer adaylar, sayın genel başkan olmak üzere, ne kadar rasyonel ya da irrasyonel, doğru ya da yanlışsa şimdi de o boyutta olduğunu düşünüyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza, hukuksuz bir karardır. Ancak ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bunun referans alınmasını çok siyasi görmüyorum. Orada başka dinamikler var. O dinamiklerde bu karardan önce ne ise, şimdi de o dur diye bakmak gerekir diye düşünüyorum.