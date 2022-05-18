Cihan Can'ı ezen polis yüzde 100 kusurlu bulundu

Diyarbakır’da inşaat mühendisi Cihan Can’ı zırhlı otobüsle ezen polis Hakan Avcı'nın "bilinçli taksirle ölüme sebep olmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması, Diyarbakır 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, hâkim değişikliğinin olduğu duruşmada, olaya ilişkin Adli Tıp Raporu'nun (ATK) okunarak dosyaya konuldu. Sanık polisin yüzde 100 kusurlu olarak kabul edildiği ATK raporunda, olayın 7 metrelik iki şeritli bölünmüş yolda gerçekleştiği hatırlatıldı. Sanık polisin "havanın yağmurlu olduğu ve görüş açısını engellediği" yönündeki ifadelerine işaret edilen ATK raporunda, bilirkişinin 18 Ekim 2021'de düzenlediği ve sanık polis Hakan Avcı'nın yüzde 80 kusurlu bulduğu rapor anımsatıldı. Sanık polisin dönüş manevrasını yaptığı buna karşılık ölen Cihan Can'ın dönüşe geçen otobüse karşı koruma tedbirini alamayacağının mütalaa edildiği vurgulanan raporda, sanık polisin olayda asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Avcı'yı asli kusurlu bulan ATK, Avcı'nın kusurluluk durumunu şöyle ifade etti: "Sanık sürücü Hakan Avcı sevk ve idaresindeki otobüs ile olay mahalline geldiğinde; sağa manevra ile dönüşe geçmeden evvel görüş alanını kontrolü altında bulundurarak mahalde bulunan yayaların hareket durumlarını gözetmesi, kavşak başını kullanarak geçişini sürdüren müteveffa yayaya ilk geçiş hakkını vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, kontrolsüz bir şekilde sağa manevra ile dönüşe geçtiği sırada karşıdan karşıya geçmekte olan müteveffa yaya önlemsizce çarptığı anlaşılmakla gerçekleşen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla asli kusurludur."

Ölen Cihan Can'ı kusursuz bulan ATK, Can'ın kusursuzluk durumunu şöyle açıkladı: "Müteveffa yaya Cihan Can kavşak mahallinden karşıdan karşıya geçişi sırasında görüş alanı dışından sol gerisinden gelerek sağa manevrayla dönüşen gelen sanık idaresindeki araca karşı herhangi bir önlem alamayacağı anlaşılmakla meydana gelen kazanın oluş şekli dikkate alındığında atfı kabil kusuru bulunmamaktadır."

Hakim, raporlar arasındaki oransal çelişkinin giderilmesi için ATK'den yeni bir rapor istenmesi kararının değerlendirilmesini dosyanın yetkili hakimin değerlendirmesine bırakarak, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.