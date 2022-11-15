Çiğli’de Bareks Plastik fabrikasında iş cinayeti

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Bakioğlu Holding’e ait Bareks Plastik AŞ’de bugün mesai saatleri içerisinde bir iş cinayeti meydana geldi.

Patronların Ensesindeyiz Çiğli Organize Sanayi Bölgesi Dayanışma Ağı’ndan işçilerin aktardığı bilgiye göre 27 yaşındaki Emre Sedir isimli işçinin, makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

Patronların Ensesindeyiz Çiğli Organize Sanayi Bölgesi Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Patronlar için işçilerin canı, kendi itibarlarını sarsmadığı ölçüde önemlidir. İşçilerin yaşam hakkına dahi tahammül edemediğiniz düzeninizi başınıza yıkacağız. Emre kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz. Bu cinayetin hesabının sorulması ve faillerin mutlaka cezalandırılması için her daim hukuksal dayanışma içerisinde olabileceğimizi bildiririz" ifadelerine yer verildi.