Çiğli Belediyesi'ne bağlı 55 işçi işten çıkarıldı 

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan en az 55 Çiğli Gıda işçisi işten çıkarıldı.

Geçen yılki talepleri yerine getirilmeyen ve üzerine yeni alacakları biriken işçiler bir an önce toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılan haliyle anlaşma sağlanmasını talep etmiş ve geçtiğimiz günlerde iş bırakmıştı.

1 Ocak itibariyle toplu iş sözleşmesi sona eren DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası üyesi en az 55 işçi işten çıkarıldığını öğrendi. 46. maddeden atılan işçilere işten çıkarıldıkları tebliğ de edilmedi.

Aralık ayından beri toplu iş sözleşme görüşmeleri devam eden 216 işçi, bazı maddelerde uzlaşma sağlamıştı. İşveren toplantıda ikramiyeleri ve toplu iş sözleşmesi farkının ödenmeyeceğini, yüzde 22 diye anlaştıkları zam oranını 15'e çektiğini duyurdu.

İşçiler ikramiyelerin gasp edildiğini söyleyerek bu durumu kabul etmeyeceklerini söylediler.