Çiğli Belediyesi işçilerinden eylem: İnsanca yaşamak istiyoruz

İzmir Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çibel şirketinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş'te örgütlü işçiler "Sefalet ücretine hayır" diyerek bugün belediye önünde eylem yaptı.

15 Nisan 2022'de imzalanan toplu sözleşmesine göre maaşlarının eridiğini, sözleşmeleri uygulandığı haliyle asgari ücretin de altında kaldığını söyleyen işçilerin açıklamasında "Belediye başkanından aylar önce durum belli olunca gerçekçi iyileştirmeler istedik, kendisi bu rakamları ödeyemeyeceğini söyledi" denildi.

"İnsanca yaşamak istiyoruz" diyen işçiler yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

"Artık geçinemediğimizi buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Gün geliyor çocuklarımıza okul için yiyecek parası bile veremiyoruz. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma geldi. Ağır yaşam koşulları, artan enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zamlar, işçi sınıfına saldırılar derinleşmişken bizler de Çiğli Belediyesi işçileri olarak sefalet ücretlerine teslim olmayacağız.

Eriyen ücretlerimizin insan onuruna yaraşır bir şekilde artırılmasıyla ilgili Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından masaya müzakereye çağırılma talebimizi yinelerken, çağırılmadığımız takdirde eylem ve etkinliklerimize devam edeceğimizi belirtmek isteriz."