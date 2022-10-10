Çiğdem Toker: Melen Barajı parası geri istensin

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, “Melen Barajı yılan hikâyesine dönmüş bir kamu yatırımı” dedi. "Melen Barajı parası geri istensin" başlıklı yazısında Sayıştay raporunda "firmaların kusurlu bulunması durumunda, güçlendirme kapsamındaki imalat bedellerinin müteahhitlerden tahsili için tespit ve alacak davası açılması gerektiğinin" vurgulandığına dikkati çeken Toker, "Sizce DSİ böyle bir işlem başlatır mı? Kamu kaynaklarına sahip çıkılır mı, ne dersiniz?” diye sordu.

Tokeri bugünkü yazısında Sayıştay’ın İstanbul'un uzun vadeli su ihtiyacını çözmek için tasarlanan Melen Barajı'yla ilgili raporuna değindi.

“Sayıştay, projenin sahibi olan Devlet Su İşleri'nin (DSİ) hesaplarını denetlerken bu konuyu inceledi. 2012'de ihale edilen, iş bitmeyince 2016'da ikmal (tamamlama) ihalesi yapılan Melen Barajı'nda su tutmadığı ortaya çıkınca 2020'de baraj güçlendirme için ihale açılmıştı. İhale bedeli 412.2 milyon TL'ydi. Ama sorun çözülmedi. Raporlara da geçti” diyen Toker şunları kaydetti:

“Sayıştay'ın DSİ 2021 raporundaki başlığı şöyle: ‘Baraj Zemininde Açılmalar Olması Nedeniyle Ödenen Güçlendirme Bedelinin Rücu Edilebilmesi İçin İşlem Başlatılmaması’

Raporda, baraj imalatındaki sorunun firmaların kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair tespitin yapılmadığı vurgulanıyor. Dahası var. Eğer firmalar kusurlu bulunursa, güçlendirme kapsamındaki imalat bedellerinin müteahhitlerden tahsili için tespit ve alacak davası açılması gerektiğini hatırlatılıyor. Bu davalar açılmamış.

Sayıştay, ‘Güçlendirme ihalesi kapsamında yapılan harcamaların yükleniciye tazmin ettirilmesi işlemlerinin başlatılması gerekir’ diyor. Yasal dayanağı da gösteriyor: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, madde 30.

Sizce DSİ böyle bir işlem başlatır mı? Kamu kaynaklarına sahip çıkılır mı, ne dersiniz?”