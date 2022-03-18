Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çiğ süt desteği 1 liraya yükseltildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi: