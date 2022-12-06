Çiftçi isyanda: 'Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tohumları bozuk çıktı' iddiası

Çiftçinin girdi fiyatları yüzünden tarlasına ekeceği ürün için parasal sorunu çözmekte zorlandığı şu günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçiye satılan buğday tohumlarının bozuk çıktığı öne sürüldü.

Çukurova Barış Gazetesi'nin haberine göre, bozuk buğday tohumu dağıtması çiftçiyi isyan ettirdi.

Kasım ayında ekilen tohumlar çıkmadı

Adana’nın Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki üreticiler Tarım Kredi Kooperatifleri'nden satın aldıkları tohumluk sertifikalı buğdayları tarlalarına ektiler. Kasım ayında ekilen tohumların çıkmaması üzerine çiftçiler, tohumun çillenmemesi nedeniyle sebebini araştırmaya başladılar.

Konuyu Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bildiren üreticiler, yetkililere tohumluklarda sıkıntının olduğunu izah ederek zarar gördüklerini ifade ettiler.

İnceleme başlatıldı

Üreticilerin şikayetleri üzerine Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri zarar gören arazilerden inceleme başlattı. Üreticiler doğan zararın karşılanmasını istediler. Yetkililer ise konuyla ilgili yapılacak araştırmadan sonra zararın karşılanması adına harekete geçebileceklerini söylediler.