Çift maaşlı bürokratlara milyonlar akmış

Sayıştay 2020 Yılı Türksat Denetim Raporu'nda çift maaşlı bürokratlarına ödenen miktar ortaya çıktı. Buna göre, Türksat’ta çift maaşlı bürokratlara bir yılda 2 milyon TL’den fazla ödeme yapıldığı öğrenildi.

Çift maaş alan isimlere 2020’de 2 milyon TL’nin üzerinde ödeme yapıldığını tespit eden Sayıştay, kanunsuz mesaileri, geçici görevlendirme adı altında yıllardır çalıştırılan personeli ve dövizle borçlanarak oluşturulan uydu projesini de denetim raporuna taşıdı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberinde yer alan Denetim Raporu’na göre, geçen yıl Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutar 2 milyon 31 bin TL oldu.

Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesinde bulunan Türksat’ta yönetici kadrosu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yüksek, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, İbrahim Eren, UAB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İbrahim Kolcu, UAB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Yunus Emre Ayözen ve UAB Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın İyigün’den oluşuyor.

Görevlendirmeler kanuna uygun değil

Kurumun personel rejimini de inceleyen Sayıştay, en çok bir yıllığına gerçekleştirilebilecek dış görevlerin Türksat’ta sıradanlaştığını ortaya koydu. 9 personelin çeşitli kurumlarda görevlendirildiğini tespit eden Sayıştay, yıl boyunca 2 milyon TL’den daha fazla gideri olan bu personelin dördünün Cumhurbaşkanlığı’nda, birinin TBMM’de ve diğer dördünün de UAB’da bulunduğunu vurguladı.

Bu personel arasında yer alan beş kişinin yıllardır kuruma dönmediğini ifade eden Sayıştay, geçici görevlendirmelerin kanuna uygun olarak yapılması uyarısında bulundu.

Rapora göre, Türksat’ın 2020 yılı giderler toplamı önceki yıla göre ise yüzde 34,4 oranında, 454 milyon TL arttı ve 2020’de 1 milyar 772 milyon TL’ye yükseldi. Giderlerin önemli bir bölümü, “taşeron” kasasına gitti.

Toplam giderlerin yüzde 62’si, “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere” yüzde 19’u amortisman ve tükenme paylarına, yüzde 15’i personel giderlerine ve yüzde 4’ü de çeşitli giderler ile vergi resim ve harçlara ödendi.

5A uydusu için döviz bazlı banka kredileri kullanıldı

Öte yandan Sayıştay, Türksat’ın mali borçlar bakiyesinde ise yüzde 80’lik bir artış tespit etti. Kurumun 5A uydusunu fırlatmak için döviz bazlı banka kredileri kullandığını tespit eden denetçiler, 2 milyar 31 milyon 461 bin TL’lik borca dikkati çekti. Krediyi veren bankanın ise Fransızlara ait Credit Agricole Corporate And Investment Bank olduğu açıklandı.

Ayrıca kurumda ortaya çıkan bir diğer tespit, kanunsuz fazla mesailer oldu. Kanunlara göre, en çok 270 saat fazla mesai yapabilen personelin 400 saate kadar fazla mesaiye kaldığı tespit edildi.

Raporda, bu bulguyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Türksat A.Ş. personelinin yapmış olduğu fazla çalışmaların incelenmesi neticesinde, 22 personelinin 270 saatten fazla çalışma yaptığı tespit edilmiştir. Bu personellerden 7’si 400 saatten fazla, 12’si 300 saatten fazla, 3’ünün ise 270 ile 300 saat aralığında fazla çalışma yaptığı tespit edilmiştir. Bu hesaplamalara genel tatil günlerindeki çalışmalar dahil edilmemiştir. Söz konusu genel tatil çalışma süreleri de dâhil edilince çok daha yüksek çalışma saatleri ortaya çıkmaktadır”.