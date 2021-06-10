'Çift maaş alıyorum, toplamı 29 bin 500 TL civarı'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, iki ayrı maaş aldığını açıkladı. Meclis KİT Komisyonu’nda milletvekillerinin birden fazla görevinin olduğunun sorulması üzerine Eren, “Maaş meselesine açıklık getireyim. TRT’den 15 bin civarı maaş alıyorum, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden de 14.500 civarı bir maaşım var. Bunun dışında, TRT’de çift maaş alan başka kimse yok” dedi.

4 akraba nasıl TRT'de?

CHP’li Atila Sertel, Genel Müdür Yardımcılığına atanan Fatih Er’in TRT World yöneticisi iken kayınbiraderini, bacanağını ve kayınbiraderinin eşini TRT’ye aldığını hatırlattı ve “Bir aileden 4 kişi birden TRT’ye nasıl giriyor? Basın yayın yüksekokulu mezunu, 2-3 dil bilen gençler işsiz gezerken nasıl oluyor?” diye sordu. Genel Müdür, bu atamaları “Fatih Er’in öyle bir yetkisi yok, alamaz; yetki bende. Şimdi, Resul Şimşek dediğiniz bacanağı 25 yıllık gazeteci, Fatih’ten eskidir, herkes tanır. Furkan’ı aldık, o da kayınbiraderi oluyor. Fatih’in de haberi yok bu arada, süreçleri İnsan Kaynakları yönetiyor. TRT World kurulurken biz İngilizce bilen, gazetecilik tecrübesi olan kişileri zaten kaçırmak istemiyorduk. Dördüncü akrabası dediğiniz de kurumda tanışıp evlendiler yani yoksa akrabalığı yoktu” diye savundu.

Sözcü'nün haberine göre CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, 27 Mart’ta 960 personelin katılımıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan “haremlik-selamlık” görevde yükselme sınavıyla ilgili sorusuna Eren, şu cevabı verdi:

“Kesinlikle böyle, TRT’nin haremlik selamlık gibi sınıfları ayırdığı iddiası doğru değil. Şöyle doğru değil: Bize göre de müthiş bir saçmalık, olmaması gereken bir şey. Üniversite düzenliyor bunu, biz de üniversiteye sorduk. Rastgele olacak bir şey de değil. Şimdi üniversite soruşturma yapıyor, ‘Excel’de listelerken bir kısmı ‘kadın/erkek’ gibi listelenmiş, yanlışlık olmuş.’ deniliyor, onlar da bir soruşturma yapıyorlar kendi içinde ama TRT’nin buradan ne çıkarı olur?”

Tek müşterisi TRT, bölüm başına ödeme 2 milyon TL

TRT’de son dönemde yayınlanan bazı dizilerin yapımcısı Akli Film de komisyonda tartışıldı. CHP’li Sertel, şirketin 2016’da kurulduğunu ve tek müşterisinin TRT olduğunu hatırlattı: “Faturalarını sadece TRT’ye kesen bir Akli Film var. Uyanış Selçuklu dizisinde bölüm başına 2 milyon, Hay Sultan dizisine ise bölüm başına 1.5 milyon lira verdiği iddia ediliyor. Bu doğru mudur, sadece TRT’ye iş yapan Akli Film şirketiyle çalışılmasının özel bir nedeni var mıdır diye soruyoruz.” Genel Müdür, bu sorulara yazılı yanıt vereceğini bildirdi.