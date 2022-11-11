CIA'in 'şüpheli yolcu' uyarısıyla Yunanistan'da 2 uçak durduruldu

Yunanistan'da şüpheli yolcu bulunduğu gerekçesiyle durdurulan uçaklarda şüpheli şahıs tespit edilmediği bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, her iki uçakta yapılan kontrollerde de şüpheli bir şahsa rastlanmadığı ifade edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki Emirates Hava Yolları'na ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı üzerine, uçaklardan birinin kalkışına izin verilmemiş, kalkış yapan uçak ise Atina'da geri döndürülmüştü. (AA)