CIA direktörü Burns, Rus istihbaratı başkanıyla görüşmek üzere Ankara'da

ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile görüşmek üzere Ankara'da olduğunu söyledi.

Burns'ün nükleer silah kullanımına dair bir mesaj iletmek üzere Ankara'da olduğu açıklandı. Yetkili, "Herhangi bir müzakere yürütülmüyor. Ukrayna'daki savaşın çözümünü tartışmıyor" dedi ve Burns'ün Rusya'da gözaltına alınan ABD vatandaşlarının davalarını da gündeme getireceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Rus basınında çıkan haberlerde SVR Başkanı'nın ABD ile üst düzey görüşmeler için Türkiye'ye gittiği duyurulmuştu.

Kommersant'ın haberine göre, SVR Başkanı Sergey Narışkin, bugün erken saatlerde bir heyetle birlikte Ankara'ya uçtu.

CIA direktörü Bill Burns en son geçen yıl Kasım ayında Moskova'ya yollanmıştı.