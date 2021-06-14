Christian Eriksen'in eski doktoru konuştu

Ünlü futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020 D Grubu’nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 45. dakikasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 29 yaşındaki oyuncu sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

Durumunun stabil olduğu açıklanan ve hastanede olan Eriksen daha sonra takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istemişti.

Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber ise eski doktoru spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma’dan geldi.

‘İzin vermez'

İngiliz ulusal haber ajansı PA’ya konuşan Sharma, “Hiçbir tıp doktoru Eriksen’in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır” dedi.