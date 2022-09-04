CHP'ye döneceği konuşulan Gaye Usluer'den görüşme açıklaması

Memleket Partisi'nden istifa eden 25 ve 26.Dönem CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, altılı masanın adayının kim olması gerektiği ve CHP'ye dönüp dönmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Yerel Eskişehir Haber Ajansı'na konuşan Usluer, "Herkesin gönlünde farklı Cumhurbaşkanı adayı var. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Sizce 2023’ün adayı kim olmalı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

'Erdoğan aday olmamalı, en çok hak eden Kılıçdaroğlu'

"Bu soruya iki şekilde cevap vereyim. Birincisi tabi ki Recep Tayyip Erdoğan aday olmamalı. İkincisi 6’lı masanın seçmen nezdinde büyük ortağı, o masayı birbirine bağlayan, çoğaltan, güç veren CHP olduğuna göre masanın diğer ortaklarının burada ortak aday konusunda CHP’ye destek vermeli. Eğer mevcut genel başkanlardan birisi cumhurbaşkanı adayı olacaksa, ki yapılan açıklamalarda adayın bu masadan çıkacağı hep söyleniyor. Öyleyse o 6 kişi içerisinde adaylığı en çok hak eden ve sonrasında cumhurbaşkanlığını en çok hak ettiğini düşündüğüm kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur."

'Şu anda CHP seçmeniyim'

CHP’ye döneceği yönündeki haberlerin hatırlatıldığı Usluer, bununla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu anda bir CHP seçmeniyim. Bunun lamı cimi yok. Yeniden üye olacağım yeniden içinde olacağım parti CHP olacaktır. Ama böyle bir süreç işlemezse bile ben bir CHP seçmeniyim. CHP’ye yeniden üyelik olur mu, olur. Bu konuda bir süreç var mı, var tabi ki. Şu an için hayata geçmiş bir süreç yok. Ama bir görüşme süreci yaşanıyor.

Karşılıklı talepleşmede bir engel var mı veyahut yeniden bir geçiş önleyecek durum var mı, o da yok. Sonuçta bir ihraç sürecinde bile, ihraç edilmiş kişilerin partiye geri dönüş süreçlerinde bile CHP’lilik, eski çalışmalar, alınan görevler gibi pek çok faktör var. Başka ideolojiye, farklı fikirlere sahip kişiler de gelebiliyor CHP’ye. Bu nedenle benim 12 yıllık partililik sürecimin dışında hep bir parti seçmeni olma durumum var. Benim yeniden CHP içinde siyaset yapmam çok daha kolay.

Ancak şu ana kadar ete kemiğe bürünmüş bir durum yok. Önümüzdeki günler nasıl cereyan eder onu bilmiyorum."