CHP’ye atanan kayyım parti binasına alınmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyım heyeti, görevi almak için geldiği CHP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından içeriye alınmadı. Kayyım ile heyetinin binaya girmesine izin vermeyen CHP’liler, gerekçe olarak ise, binadan çıkmaları için istinaf mahkemesinde herhangi bir kararın gelmediğini belirtti. MA'nın haberine göre “İstinaf kararı olmadan devir işlemlerini yapmayacağız etmeyeceğiz” diyen CHP’lilerin tepkisi üzerine kayyım ile heyeti bina önünden ayrıldı.

Ne olmuştu?

Zamanında il kongresini gerçekleştirmeyen CHP Diyarbakır İl yönetiminin yerine kayyım atandı. Olağan kongrenin zamanında yapılmaması nedeniyle görevden alınan CHP Diyarbakır ilçe başkanları, kayyım atama istemiyle Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkeme,18 Temmuz günü verdiği kararla, CHP Diyarbakır İl yönetimin tamamının yerine kayyım atamasına karar vermişti.