CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili yeni gelişme 

CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifi 6 gün sonra Anayasa Komisyonu'na sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu ve CHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi, 4 Ekim 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kamuoyunda “başörtüsü kanunu” olarak bilinen “2/4619” esas nolu teklif, TBMM Başkanlığı tarafından 6 gün sonra, 10 Ekim 2022 tarihinde komisyonlara sevk edildi.