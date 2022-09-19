CHP'nin Abant kampına Soyer ayarı

İzmir'in kurtuluşu töreninde Sultan Vahdettin hakkındaki sözleri nedeniyle AKP ve MHP tarafından hedef alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e partisi CHP destek vermeye devam ediyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında Soyer'e destek için CHP'nin dört yıldır Abant'ta yapılan milletvekili kampının, Soyer'in ilk belediye başkanlığı yer olan Seferihisar ilçesine alındığını yazdı.

Öztürk'ün konuyla ilgili yazısında yer alan ifadeler şu şekilde:

"CHP'nin milletvekili kampı dört dönemdir Abant'ta yapılırken, bu kez, Tunç Soyer'in ilk belediye başkanlığı yaptığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir otelde yapılacak. CHP'nin bütün milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üç günlük kamp, aynı zamanda Tunç Soyer'e desteğe de dönüşecek. Soyer'in konuşmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyu daha da sert ifadelerle gündemde tutuyor."