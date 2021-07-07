CHP'li yönetici ve belediye başkanları partinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu partisinin Ankara Çankaya ilçe binasının açılışında konuştu.

Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

KRT'nın haberine göre sadece Kuşoğlu değil, CHP'li belediye başkanları da aynı vurguyu yaptı. CHP'li Yenimahelle Belediye Başkanı Feyhi Yaşar, "Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin beşiğidir. Ülkenin içinde bulunduğu koşulları biliyorsunuz. Bu koşullardan kurtulmanın yolu, kol kola, yürek yüreğe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetine sahip çıkmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak bu ülkede; namusu, adaleti yenide tescil etmek için kol kola, yürek yüreğe çalışarak başaracağız. Çünkü her yerde başardık, burada da başaracağız. Yapılacak genel seçimlerde iktidara yürüyeceğiz" diye konuştu.

CHP'li Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ise "İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinden köşke oturtacağız" dedi.