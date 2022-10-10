CHP'li yönetici: 'CHP'ye yöneliş AKP'den

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, merkez sağ partilere oy vermiş seçmenin CHP'ye yöneldiğini söyledi.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'e konuşan Salıcı şunları kaydetti:

Gördüğümüz şey, daha önce merkez sağ siyasette oy vermiş seçmenden bize bir yöneliş var. Ama ağırlıklı yöneliş Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş olan seçmenden. Türkiye genelinde yayınlanan birçok anket var, bizim güvenilir bulduğumuz anket firmalarının anketlerine baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi’yle, CHP’nin başa baş olduğunu görüyorsunuz. Ne zaman? Yani aslında günlük hayatın kolaylaştığı, ucuzlaması gereken, sebze ve meyvenin bollaşması gereken yaz döneminde. Oldu mu, olmadı ama yaz döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle CHP’nin başa baş olduğunu gördük.

'Doğu'da üçüncü yol çıkışı organize etmeye çalışıyoruz'

CHP’nin Doğu Masası çalışmaları hakkında da bilgi veren Salıcı, "Biz bir üçüncü yol çıkışı organize etmeye çalışıyoruz. İki partili bir yapı var, uzun zamandır ve ağırlıklı olarak kimlik siyaseti üzerinden gidiyor. Bölge insanının önüne konulan şey şu; ya dinine oy vereceksin, ya diline oy vereceksin. Birinden birini tercih etmek zorunda mı vatandaş? Biz bölge insanını böyle bir tercihe zorlamayan hem diniyle barışık, inancıyla barışık, hem diliyle barışık, hayat şekliyle barışık ama bunların ötesinde insanca yaşayabileceği bir düzen kurmak istiyoruz" diye konuştu.