CHP'li yetkili Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yorumladı: 'İmamoğlu ve Yavaş'a mesaj verdi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İzmir’de düzenlediği kampın açılış konuşmasında yaptığı "Benimle misiniz?" çıkışı Ankara siyaset kulislerinde büyük yankı uyardı.

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin" demişti.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından CHP’li büyükşehir belediye başkanları, genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri, sosyal medyadan "yanındayım" etiketi ile Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

'İmamoğlu ve Yavaş'a mesaj verdi'

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün Ankara kulislerinden aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı parti içerisinde "adaylık ilanı" olarak yorumlandı.

DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan CHP’li üst düzey bir yetkili Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmayla iki ayrı adrese gönderme yaptığını dile getirdi. Yetkili, Kılıçdaroğlu’nun "Sesiniz çıkmıyor" ifadesiyle adı sık sık adaylık için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a mesaj gönderdiği iddiasında bulundu. Aynı yetkili, Kılıçdaroğlu’nun "Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum" sözleriyle de "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla altılı masada krize neden olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile benzeri açıklamalar yapan partilileri uyardığını öne sürdü. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun adaylığını net bir dille ilan etmiş olduğunu savunan yetkili, önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok daha emin adımlarla yürüyeceğini savundu.

Altılı masa adaylık ilanı olarak görmedi

Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti’de "Kılıçdaroğlu, bir yola çıkıyor ve destek istiyor ancak bunu mutlaka adaylık ilanı olarak görmemek gerek" değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu, partisinden belirlenecek aday için karar alma yetkisi istiyor" değerlendirmesi yapıldı.

Saadet Partili yetkililer de masanın birlik ve beraberliğini önemsediklerini belirterek, "Parti içerisindeki her partinin kendi iç bünyesinde birlik ve beraberlik yönünde yaptığı çalışmaları masanın aleyhine görmüyoruz. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını da böyle bir adaylık dayatması olarak görmüyoruz" yorumunda bulundu.

DEVA Partili üst düzey bir yetkili de adaylık konusunda önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasının netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Bu meseleleri aştıktan sonra ancak adaylığı konuşabiliriz. Kemal Bey’in de böyle düşünerek kendi partisinin içine yönelik bir mesaj verdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.