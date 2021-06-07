CHP'li vekillerden eski AKP'li İBB yönetimine suç duyurusu

CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır, 25 milyon liraya sattıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait araziyi imar geçirerek değerlendirdikten sonra 430 milyon liraya geri aldıkları iddiasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu AKP'li eski İBB yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda eski yöneticilerin bu şekilde "görevi kötüye kullanma”, "nitelikli dolandırıcılık”, “irtikâp” suçlarını işledikleri öne sürüldü.

Tekin ve Başarır, 2019 seçimleri öncesinde AKP yönetimindeki İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve o dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kiptaş'ın 2016'daki Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve savcılıkça resen tespit edilebilecek diğer şüpheliler hakkındaki suç duyurusunu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.

Fatih Vatan Caddesi'ndeki arsada yolsuzluk

ANKA'nın haberine göre savcılığa verilen suç duyurusunda şöyle denildi:

"2011 yılında Fatih Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa, özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya İBB'den satın alınmıştır. Özel şirketin bu arsayı satın almasından kısa bir süre sonra yeşil alan olan bu arsa için İBB'den bir imar izni çıkarılmıştır. İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek arsanın değerini katlamış ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın almıştır. İBB, böylece 25 milyon liraya sattığı arsayı aynı şirketten 430 milyon liraya alarak bir rant sağlamıştır. Ancak AK Parti yönetimindeki İBB'nin ilgilileri bununla kalmayarak 430 milyon liraya satın aldıkları imar izinli arsayı imar değişikliğiyle eski haline yani yeşil alana çevirmiştir. Açıkça görüleceği üzere, İBB, şirkete sattıktan sonra değerlendirdiği arsayı, satın aldıktan sonra değersizleştirmiştir."

Başakşehir'de Kiptaş'a satılan arsa

Suç duyurusunda benzer bir olayın 2016 yılında da yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İBB AKP dönemine ait tüm belgeleri, iştirak şirketlerine ait tüm belgeleri incelendiği vakit benzer bir olayın 2016 yılında da yaşandığı görülecektir. AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir özel şirket, 7 Ocak 2016 tarihinde Başakşehir'de 78 bin metrekarelik bir arsayı 49 milyon liraya satın almıştır. Bu alım işlemlerinin gerçekleşmesinden yalnızca 4 gün sonra 11 Ocak 2016 tarihinde aynı arsa Kiptaş'a 130 milyon liraya satılmıştır. Açıkça görüleceği üzere İBB'nin AKP yönetimi. Kendilerine yakınlığı bilinen bu özel şirkete 4 günde 81 milyon lira kazandırmıştır. Haklarında soruşturma başlatılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını talep ediyoruz."

Yaptıkları suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Başarır, "Bence savcılıklar AKP'nin yolsuzluklarıyla ilgili özel bir birim kursun. Her adliyeye en az 20 tane özel yetkili bir savcı tahsis etsin” dedi.

Gürsel Tekin de "Bu şehri yöneten İBB Başkanımız çıkıp, 'Elimde 50 tane dosya var' diğer ve somut olarak iki dosyanın da bu olduğunu, önümüzdeki günlerde de 48 dosyanın daha açıklanacağını söylüyorsa kime inanacaksınız. Sadece iki dosyadaki rantın miktarı 150 milyon dolar" dedi.