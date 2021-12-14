CHP'li vekile şantaj iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında karar duruşması görüldü.

Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömer Ö. ve avukatı Cumali Pehlivan ile Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk katıldı.

Tutuksuz sanık Özlem F.A. ise doktor raporu olduğu için duruşmaya gelmedi.

Sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Ömer Ö'ye şantaj suçundan 10 ay, Özlem F. A'ya ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan Ömer Ö. ve Özlem F.A'nın yargılanmasına 14 Ocak 2020'de başlanmıştı.