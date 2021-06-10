CHP'li vekilden 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' açıklaması

30 Haziran'da sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği için CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'dan yıl sonuna kadar uzatılsın açıklaması geldi.

Budak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süre uzatım yetkisinin de eş zamanlı biteceğini belirterek, TBMM’den yasa çıkarılması gerektiğini söyledi. Budak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Olanak var'

“Son rakamlara göre, 1 milyon 10 bin kişi KÇÖ’den, 862 bin kişi ise Nakdi Ücret Desteği’nden faydalanıyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan KÇÖ kapsamında pandeminin başından nisan ayı sonuna kadar 4 milyon 200 bin kişiye 33 milyar lira ödeme yapıldı. Nakdi Ücret Desteği kapsamında ise 2 milyon 806 bin kişiye 11.4 milyar lira ödeme yapıldı. Fonda hâlâ 92 milyar liralık bir kaynak var. Bu kaynak bu ödemelerin yıl sonuna kadar rahatlıkla uzatılmasına olanak veriyor. İşsizliğin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde, pandemi henüz sona ermemişken iktidarın istihdama dönük pandemi desteklerini uzatmama lüksü yok.”

Budak, “İki milyondan fazla insanın geleceğini son dakika düzenlemelerine bırakamazsınız. Ücretsiz izne ayrılanlara ödenen Nakdi Ücret Desteği, KÇÖ kapsamına alınmalı ve alt limiti en az asgari ücret olarak belirlenmeli” dedi.

Patronlar istedi, emekçiler açlık sınırına mahkum edildi

AKP iktidarının patronların talebiyle devreye soktuğu Kısa Çalışma Ödeneği, emekçilerin emekliğe esas sigorta primlerinin yatmamasına yol açarken, yine bir yüzbinlerce emekçi için açlık sınırının altında bir ücret anlamına geliyor. Asgari ücretli bir emekçi, kısa çalışma ödeneği adı altında 1586 lira alabiliyor.