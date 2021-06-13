CHP'li vekilden bakanlar hakkında kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan; "bakanların, makam ve nüfuzunun kötüye kullanmamaları için görev ve yükümlülüklerinin uygun hale getirilmesi" amacıyla "Bakanlıkla Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun Teklifi" hazırlayarak, TBMM Başkanlığı'na sundu.
Ruhsar Pekcan ve Süleyman Soylu örnekleri
Sözcü'de yer alan habere göre, Bakan, kanun teklifinde, Ticaret Bakanlığı'nın, görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'a ait şirketten dezenfektan satın alındığı örneğini verdi. Bakan şunları söyledi:
“Bir Bakan, kendi Bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan satmıştır. İhale süreciyle ilgili şeffaflık bulunmadığı gibi, Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı halen karanlıktadır. İhale mevzuatına, siyasi etik ve genel ahlak kurallarına aykırı bir işlemin yanı sıra kamu zararına neden olduğu da açıktır. Makam, görev ve nüfuzunu gereklerine aykırı olarak kendi veya yakınının avantajına kullanmak hem sektördeki diğer kişilerin mağduriyetine hem de kamunun zarar etmesine yol açtığı ortadadır”
Benzer bir durumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi için de geçerli olduğunu söyleyen Murat Bakan, “Bir şirket, ortağı Bakan olduktan sonra bu kadar inanılmaz bir hızla büyüyorsa, bunun altında da nüfuz ticareti vardır" dedi.
Bakan şöyle devam etti: