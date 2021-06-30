CHP'li vekil ve yöneticilerin açılışına katıldığı restoran bir gün sonra mühürlendi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 26 Haziran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın @cafermahiroglu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" ifadesini kullandı.

Söz konusu açılışta CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile dört CHP'li vekil yer aldı.

Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın @cafermahiroglu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz. pic.twitter.com/6Jo0QNR5fL — Tahsin Tarhan (@tahsintarhan) June 26, 2021

AKP'li Turan'dan 'kaçak' iddiası: Mühürlendi, yıkılacak

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ait olan restoranın açılışından sadece bir gün sonra sosyal medyadan açıklamada bulunan AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, söz konusu restoranın kaçak olduğunu öne sürdü ve mühürlendiğini söyledi.

Turan, "HalkTV sahibi@cafermahiroglu Assos’ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş.Mühür fekkinden ceza davasına konu!" dedi.

Turan, "Yer sit alanı, Kıyı kenar (50 mt) çizgisi ihlal edilmiş, yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış, inşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış" iddialarını dile getirdi.

Turan'ın bu iddiaları sonrasında CHP'li isimlerden ya da Mahiroğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.