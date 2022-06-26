CHP'li Toprak: Erdoğan'ın adaylığı tartışması yapay tartışma, siyasi yasak peşinde değiliz

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayımladı. Toprak raporunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalarına değindi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) ve anayasanın hükmünü yok sayarak” AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını gündeme getirdiğini belirten Toprak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği iddiası, yapay bir tartışmadır. Biz buna girmeyiz. Hiç kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. İktidar, yüksek yargıyı baskı ve kontrol altına alma senaryosunu uygulamaya hazırlanıyor” dedi.

Toprak, “Hukukçular, Cumhurbaşkanı Erdoğan veya bir başka adayın aday olup olamayacağını tartışabilir, hukuki gerekçeler ortaya koyabilir. Ancak iktidarın Adalet Bakanı konumundaki bir siyasetçinin bu konuda görüş beyan etmesi yargının baskı altına alınmasıyla eş değerdir. Biz iktidara yürüyoruz" dedi.

'Siyasi yasak peşinde değiliz'

Erdoğan'ın siyasi yasağının CHP tarafından kaldırıldığını hatırlatan Toprak, "siyasi yasak peşinde olmadıklarını" dile getirdi. Erdoğan Toprak kararı YSK'nın vereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanının kendi yaptıkları anayasa değişikliğiyle üçüncü kez aday olamayacağı apaçık olsa bile bu konuda nihai kararı YSK verecektir. Adalet Bakanı’nın kendisini YSK yerine koyup Erdoğan’ın adaylığı konusunda ahkâm kesmesi, yüksek yargıyı baskı altına almaktan öte bir şey değildir. İktidar erken seçim kararı alır, teklifini Meclis’e getirir ve kabul edilirse TBMM kararıyla gidilen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabilir" dedi.

Toprak, iktidarın şimdiden YSK'yı baskı altına almaya çalıştığını, ancak gayretlerinin sonuçsuz kalacağını sözlerine ekledi.

BDDK kararı döviz bozdurma baskısını artırdı

Erdoğan Toprak, BDDK'nın 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan şirketlerin TL ticari kredi kullanılmasının yasaklanmasının, döviz bozdurma baskısını artırdığını söyledi. Kur Korumalı Mevduatın (KKM) kur üzerindeki etkisinin giderek azaldığını, iktidarın umut bağladığı Gelire Endeksli Senet’te (GES) ise talebin beklenildiği gibi olmadığını dile getirdi. Toprak alınan son kararların "yabancı yatırımcıyı ürküteceğini" belirtti.

Erdoğan Toprak ayrıca Tüketici Güven Endeksi (TÜGE) verilerinin, iktidara ve ekonomi politikalarına olan güvenin de düştüğünün göstergesi olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı’nın tarım ve hayvancılık için açıkladığı yeni düzenin çiftçinin toprağına el konulmasına neden olacağını belirten Toprak, bu toprakların iktidara yakın isimlere teslim edileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Toprak, 'bedelli askerlik affı'yla birlikte kabul edilen yasa teklifinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkileyeceğini dile getirdi. Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarını da eleştiren Toprak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretinde "Ankara’ya kâğıt üzerinde vaatler verdiğini" söyledi. (ANKA)