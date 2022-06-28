CHP’li Topal’dan Ümit Özdağ’a: Çakma milliyetçi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sınırdaki kaçak geçişlere dikkat çekmek için Hatay’a gideceğini duyurmuştu. Özdağ’ın bugün kente girişi Valilik kararıyla engellendi.

Karara tepki gösteren Özdağ’a muhalefetten de destek geldi. Zafer Partisi lideri, kente girene kadar bulunduğu benzin istasyonundan ayrılmayacağını duyurdu.

CHP’li vekile tepki

Özdağ’ın kente alınmadığı saatlerde, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, AKP Hatay İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraf AKP tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Bazı muhalefet partilerine “sarı muhalefet” ifadeleriyle yüklenen Ümit Özdağ, CHP’li Topal’ın AKP’yi ziyaretine, “Sayın Serkan Topal limon sarısı size inanın çok yakışır. Takım elbise olarak deneyin.” yorumunda bulundu.

Topal'dan sert yanıt: Çakma milliyetçi

Ümit Özdağ’ın yorumuna CHP’li Serkan Topal’dan sert yanıt geldi. Özdağ için “çakma milliyetçi” yorumunda bulunan Topal, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özdağ; Barış ve Kardeşliğin Kenti Hatay’da, sorunların çözümü noktasında parti ayrımı yapmaksızın her parti ile görüşmeler yaparız. Siz bunu anlayamazsınız.

Çok önceden planlanmış ziyaretimi, popülist siyasetinize alet etmeniz ancak sizin gibilere yakışır.

Sizinle hiçbir ilgisi olmayan bir konuda yorum yapmanız, siyasi nezaketsizlik bir yana akademik birikiminize de yakışmamıştır.

Hatay’a girişinizin engellenmesini elbette ki onaylamıyoruz. Size Hatay’da “Limonlu” çay ikram etmek isteriz.

Unutmayınız ki; Türkiye’nin çakma milliyetçilere değil gerçek yurtseverlere ihtiyacı vardır.

Akademik ve siyasi birikiminizi sosyal medya üzerinden etkileşim almaya değil de Milletimizin gerçek sorunlarına adamanızı temenni ediyorum. Benim üzerimden yapmış olduğunuz çirkin provokasyonu reddediyor, takdiri milletimize bırakıyorum.

Ayrıca, sayesinde milletvekili olduğunuz arkadaşlarınızı terk ederek VEFASIZLIK abidesi olmakta size çok yakışıyor.”

