CHP'li Tezcan: Kılıçdaroğlu'nun seçim bittiği gün 'aday olmuyorum' demesini beklerdik

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği günden bu yana yakın kurmayları arasında yer alan, seçimin ardından diğer üyelerle birlikte Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) istifa eden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "değişim" tartışmalarıyla ilgili konuştu.

"Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" sözleriyle ilgili de konuşan Tezcan, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'le söyleşisinde şunları kaydetti:

'Değişim böyle olmaz'

"Seçim bittiği gün beklediğim de oydu: Kemal Bey'in 'Bütün seçmene, partiye teşekkür ediyorum. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra toplumun ihtiyacı yeni bir kadro görmektir. Ben olağanüstü kurultayı topluyorum, yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim. (Birisini getireceğim değil) Değişime önder olacağım' demesini beklerdik.

Ama şaşırtıcı biçimde önce yerel seçimi hedef gösterdi sonra da gerekirse 16'lı masa kuracağını söyleyerek çok uzun vadeli bir siyaset planlaması yaptığını anlattı. Buradan partiye, Türkiye'deki sosyal demokrasiye olumlu sonuç beklemek zor. Değişim böyle olmaz."

'Böyle devam ederse sadece İstanbul'u değil birçok yeri riske edeceğiz'

Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki mesajlarına atıfta bulunularak yöneltilen "İmamoğlu'nun açıklamalarıyla sizin yaptığınız 'kadro hareketi' örtüşüyor" görüşüne de şöyle yanıt verdi:

"Evet… Yenilenmeyi, değişimi söylediğimizde, 'İyi de canım İstanbul'u mu kaybedelim' dememek gerekiyor. Değişimin karşılığı İstanbul tartışması değil. Buraya sıkıştırırsanız konuyu anlamamış olursunuz. Ya da statükoyu devam ettirmeye gerekçe aramak olur. Kimse korkmasın! Bu yaklaşımların hiçbirisi İstanbul'u kaybetmeye yönelik yaklaşımlar değil. Tam tersine böyle devam ederse sadece İstanbul'u değil birçok yeri riske edeceğiz."

'Her kesimin birbiriyle görüşmesi gerekiyor'

Bülent Tezcan, "Değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'yla görüştünüz mü?" sorusuna ise "Hepsiyle görüşüyorum. Bu söylediklerim Ekrem Bey'e bağlı açıklamalar değil. Bütün partili arkadaşlarla görüşüyoruz. Ama asıl görüşme bundan sonra. Her kesimin birbiriyle görüşmesi gerekiyor" yanıtını verdi.