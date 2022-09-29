CHP'li Taşçıer'den Sayıştay raporu tepkisi: Devlet soyuluyor, AKP seyrediyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Devletin hazinesine bağlanan hortum öylesine devasa ki gizlenemiyor. Devlet soyuluyor, AKP seyrediyor" dedi.

Sayıştay tarafından dün yayınlanan Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu'nu Meclis gündemine taşıyan Taşcıer, raporla ilgili Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

'Bu açık ve net bir soygun düzenidir'

Taşcıer, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Şehir Hastaneleri’nde hasta garantisi olmadığına dair Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Koca’ya, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı’ndan eline her mikrofon alan AKP’li milletvekiline kadar açıklamalar yaptılar. Bir değil, sayısız kez söylediler bunu. Ama yine bir Sayıştay Raporu’nda bir kez daha ispatıyla görüyoruz ki, AKP halka alenen ve bile isteye yalan söylüyor. Şehir Hastanelerine verilen garantileri raporda açık ve net bir şekilde görüyoruz.

Tek göremediğimiz ne kadar ödendiği. Onu da açıklamamak için kâğıt üzerinde nasıl türlü türlü numaralar yaptıklarının detayları var raporda. Hatta sadece hasta garantisi de değil, laboratuvar testlerine dahi verilen garantilerin tespiti yapılmış. Tüp bebek testleri için bile garanti kalemi belirlemişler, yüklenici şirketlere vatandaşın vergilerinden toplanan paraları aktarıyorlar. Bu açık ve net bir soygun düzenidir. Alınmayan hizmet için açıklamaya korktukları miktarlarda paraları Devlet’in kasasından alıp, bir avuç kişinin cebine koyuyorlar.

'Bu soygundan bir çıkarınız mı var?'

Şehir Hastaneleri’nin yapım sözleşmelerinde yer alan ama şirketin yapmadığı ya da ekipman olarak temin etmediği iş ve kalemleri toplam yatırım tutarından düşmemişler. Bu ne demek, yapılmayan iş ve temin edilmeyen ekipmanlar nedeniyle verilen hizmetlerde eksilmeler olmuş. Ama Bakanlık bunu tümüyle göz ardı edip şirketlere tam miktarda, yani olmayan şeyler sanki varmış gibi para ödemeye devam etmiş. Sadece bu da değil, sözleşmelere göre bu hastanelerin belli hizmetlerdeki enerji harcamalarının hesaplanması ve ilgili hizmetin alındığı görevli şirketlerden tahsis edilmesi gerekiyor. Yani ihaleye girerken şirketler kabul etmiş, harcadığımız elektriği, suyu, doğalgazın ücretini öderiz demişler. Ama bunun da tahsilatını yapmamışlar ve kamuyu bir başka yerden daha zarara uğratmışlar.

Belirlenen ticari alanların sınırlarını aşıp kullanmış şirketler, ses etmemişler. İdarenin kullanması gereken depoları işgal etmişler, bedelini almamışlar. Sözleşme gereği şirketlerin yapması gereken hizmetler, mesela tıbbi görüntüleme gibi hizmetler kamu personeli eliyle verilmiş, buna da ses etmemişler. Devlet’in hazinesine bağlanan hortum öylesine devasa ki gizlenemiyor. Devlet soyuluyor, AKP seyrediyor. Şu sorunun cevabını arıyoruz, bu soygundan bir çıkarınız mı var? Bu sorunun cevabını bugün alamazsak da, yarın iktidarımızda tüm bunları tek tek ortaya çıkaracağız. Kimse merak etmesin, Devlet’te hiçbir belge kaybolmaz.

'Açıkça kamu zarara uğratılıyor'

Şehir Hastaneleri’nde sözleşme gereği trijenerasyon sistemi kurdurtmuşlar, parasını ödüyorlar ama birçok hastanede hiç kullanılmadan öylece bırakılmışlar. Sayıştay cihazların yüksek maliyetli olduklarının altını çizmiş ve atıl bırakılmasına karşın bir önlem alınmadığını tespit etmiş. Hatta Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 2018’de bir rapor yazıp gerekli teknik personel bulunmadığı için hastanelerin devreye girmesine rağmen cihazların kapalı vaziyette beklediğini belirtmiş. Buna rağmen yıllar geçmiş, hala bu cihazlar atıl vaziyette bekletiliyor. Yani açıkça kamu zarara uğratılıyor. Biz CHP olarak gelecek nesillerden dahi çalan, halk sağlığını önceleyen değil, birilerinin zenginliğine zenginlik katmayı önceleyen bu modeli ortadan kaldıracağız. Kamucu sağlık sistemini devreye alacağız. Tüm bu soygunların da hesabını halk adına soracağız.”

Soru önergesi

CHP'li Taşcıer'in Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle: