CHP'li Tanal: Öğrencilerin okuma salonu TÜGVA'ya tahsis edildi

CHP'li Mahmut Tanal, Batman Üniversitesi öğrencilerinin elinden alınan okuma salonunun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) verildiğini duyurdu. Tanal, "YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Yanlıştan dönülmeli, öğrencilere okuma salonları geri verilmelidir" dedi.

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatırlarsanız, Batman Üniversitesi’nde merkez kampüsteki çalışma ve okuma salonuna öğrencilerin girişinin yasaklandığını duyurmuş, öğrencilerin ders çalışabileceği tek yer olan okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiği iddialarını önergeyle TBMM gündemine taşımıştık" dedi.

Tanal, şöyle devam etti:

"Önergemize henüz cevap gelmedi ama o vakıf ortaya çıktı! Batman Üniversitesi öğrencilerinin elinden alınan okuma salonu, TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildi. Okuma salonunun TÜGVA’nın “İcathane”sine dönüştürüleceği yönünde duyuru afişleri asıldı, girişe tabela takıldı.

Okuma salonu hızlıca tadilattan geçiriliyor. Türkiye eğitimde neden geride? sorusunun cevabını arayanlar, Batman Üniversitesi’ndeki örneğe odaklansın! Düşünsenize kendi öğrencilerinizin çalışma ve okuma salonunu özel bir vakfa veriyorsunuz"

Tanal, son olarak şunları söyledi:

"Fakülte koridorlarına da masa sandalye atıp, öğrencilere ilkel çalışma ortamı dayatıyorsunuz. Ey #TÜGVA yöneticileri, vicdanınız rahat mı? Sizin yüzünüzden Batman Üniversitesi öğrencileri çalışma ve okuma salonundan mahrum kaldı.

Batman’da “İcathane”ye dönüştürülecek başka mekan bulamadınız mı? Tabela astığınız mekanın, öğrencilerin tek ders çalışabilecekleri yer olduğunu biliyor muydunuz? Üniversite yönetimi bu durumu size anlattı mı? Sizleri de #BatmanÜniversitesi Rektörlüğü’nü de üniversite gençliğinin vicdanına havale ediyorum! YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Yanlıştan dönülmeli, öğrencilere okuma salonları geri verilmelidir."