CHP'li Sertel özelleştirilen 11 limana atanan AKP'li isimleri açıkladı: Alakaları yok

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TDİ’ye AKP'li isimlerin atandığı iddialarını gündeme getirdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın atamalarla ilgili "kurumun içinden" ibaresini "Kurumu temsilen" olarak değiştirerek dışarıdan atamanın önünü açtığını söyleyen Sertel, "Özelleştirilen 11 limanın yönetim kuruluna AKP ilçe yöneticileri, aday adayları ve Cumhurbaşkanlığı'ndan isimler atandı. Bu isimlerin hiçbirinin denizcilikle ilgisi yok. Bu atamalar AKP iktidarının tüm kurumları arpalık gibi kullandığının göstergesidir" dedi.

'Atananların hiçbirinin denizcilikle ilgisi yok'

Sertel, yazılı açıklama yaparak, limanların önce özel sektöre peşkeş çekildiğini daha sonra da AKP'liler için gelir kaynağı olarak kullanıldığını savundu. Sertel’in açıklaması şöyle:

"Atanan isimlerin hiçbirinin denizcilikle ilgisi yok. Halbuki özelleştirme şartları arasında tecrübeli TDİ personelinin yönetimde görev alması öngörülüyordu. Çünkü işletme hakkı devredilen limanların tecrübeli isimler tarafından denetlenmesi gerekiyordu. Bu atamalar yapılırken de TDİ devre dışı bırakılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı talimatı ile gerçekleştirilmiş. Liyakatı ve tecrübeyi her zaman yok sayan AKP iktidarı bu maddeyi de değiştirerek limanların yönetimini eski milletvekillerine, ilçe yöneticilerine, aday adaylarına arpalık olarak vermeyi tercih etmiş.”

İşte o isimler

Sertel, özelleştirilen limanların yönetim kurullarında görev alan isimleri şu şekilde sıraladı:

“Park Denizcilik ve Hopa Limanı’nda AKP 26. Dönem Milletvekili Necip Kalkan, Trabzon Limanı’nda AKP 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Özbakır, Si Port Sinop Limanı’nda AKP Güngören Belediye Başkan Aday adayı Haşim Taşkıran, Riport Rize Limanı’nda AKP Bakırköy eski İlçe Başkanı Mahmut Gürcan, Alidaş Alanya Limanı’nda AKP’li iş insanı Esma Beki, Marmaris Limanı’nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Ege Liman İşletmeleri’nde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik, Ulusoy Çeşme Limanı’nda Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Dikili Limanı’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Proje Grup Başkanı Mehmet Kara, Ortadoğu Antalya Limanı’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı, Giresunport Limanı’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Mercan Aydın görev alıyor. Bu isimlerin hiçbiri de denizci değil. Bu yönetim kurulu üyelikleri özelleştirilen limanlardaki TDİ’nin haklarını koruyup gözetmek için değil, o kişilere ek ücret sağlamak için verilmiş. Üstelik bu kişilerin yönetim kurulu toplantılarına da katıldıklarını sanmıyorum. İşte liyakat, işte siyaset, işte AKP.”

