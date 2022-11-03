CHP'li Salıcı'dan 'uyuşturucu baronları' iddiası: Bunları koruyan kim? Fotoroman Süleyman

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu uyarısı yapmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan itirazları değerlendirdi.

Salıcı şunları söyledi:

'Vukotiç ile Zindaşti'yi hatırlattı'

“Sayın Genel Başkanımız diyor ki, ‘Sizin çıkarmış olduğunuz bu varlık barışı uygulamalarıyla beraber gelen paranın kaynağını da sorgulayamaz bir hale getirdiniz.’ Dolayısıyla o paranın kaynağını kontrol etmeden o para kara para mıdır uyuşturucu parası mıdır? O para Türkiye’den kaçırılmış verginin yurtdışına gitmiş ve geri gelen hali midir? Bu konularla ilgili herhangi bir çalışma yapmadan veya incelenemez hale getirerek, bu parayı siz Türkiye’ye sokuyorsunuz bunun içerisinde kara para da olabilir, vardır. Çünkü o uyuşturucu baronları Türkiye’ye geliyorlar parayla beraber sahibi de geliyor ve Türkiye’de çatışıyorlar, birbirlerini vuruyorlar. En son Sırp mafya lideri Vukotiç, ondan önce Zindaşti vardı, gazete haberlerine yansıyor bunlar. Türkiye’de bir yandan uyuşturucu paraları geziyor bir yandan uyuşturucu baronları kol geziyor. Peki bunları koruyan kim? Fotoroman Süleyman.

'Orada sana söylüyoruz Soylu'

Süleyman Soylu’nun albümüne baktığınız zaman şunu görüyorsunuz, Türkiye’de ne kadar suçlu varsa Süleyman Soylu ile fotoğrafları var. SBK Holding’den de bahsedebiliriz. Süleyman Soylu’nun yapmaya çalıştığı şey Türkiye’nin gerçekliğine uygun söylenmiş olan bir sözü hamasete boğmaya çalışmak. Yok efendim biz ‘jandarmamızı polisimizi suçlamışız.’ Hadi oradan! Biz kime neyi söylediğimizi biliyoruz. Biz orada sana söylüyoruz Süleyman Soylu." (ANKA)