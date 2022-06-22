CHP’li Salıcı Mardin’de Ahmet Türk’le buluştu

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, dün yayımlanan röportajında muhalefete eleştiriler getirmişti. Daha önce Kürtlerin aday olması halinde cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş’a oy vermeyeceğini belirten Türk, şunları söylemişti:

”Geçmişte demokratik değerlere sahip çıkmamış isimlerin aday gösterilmesini de istemiyoruz. Adayın Alevi, Sunni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz olması önemli değil, önemli olan demokrasiye inanması.”

Mardin’i ziyaret eden CHP’li Salıcı, Türk’ü evinde ziyaret etti. Salıcı, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu belirterek Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Ahmet Türk olduğunu söyledi.

Mardin belediye başkanı seçilen Türk’ün yerine iki kez kayyım atanmıştı.