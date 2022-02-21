CHP'li Salıcı: Elektrik, doğalgaz, akaryakıt da teftişe tabi tutulacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, KDV indirimine uymayan esnafın teftiş edilmesi için “Elektrik, doğal gaz, akaryakıt da teftişe tabi tutulacak mı? Sayın Erdoğan’a sorumuz” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek MYK toplantısı gündemini değerlendiren Salıcı şunları söyledi:

"Teftiş ekipleri ne yapmaya çalışıyor? Bir tür fiyat kontrolü. ‘Fiyatları arttırmayın, biz de size gerekeni yaparız’ demeye çalışıyor. Enflasyonu yüzde 50’ye getiren kim? Esnaf mı getirdi? TÜİK’in rakamlarında dahi yüzde 50 olan enflasyon ister istemez fiyatlara yansıyor. TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlar gerçeği yansıtan rakamlar değil. Çok daha ötesinde enflasyon rakamı ile esnaf karşı karşıya. Bu işin sorumlusu esnaf değil. Dönüp de esnafın sırtına binmeye kalkacak iktidar doğru bir iş yapmış olmaz. Vatandaşı, esnafı bütün toplumu cezalandırılmış olur. Madem bu konuda, teftişi görevlendiriyorsun, teftişe insanları çıkarıyorsun. Niye elektrik, doğalgaz, akaryakıta zam yapıyorsun? Oraya da bir teftiş gönder bakalım. Oraya da bir teftiş gönder. Zamlar nereden kaynaklanıyormuş, orada da vatandaşı rahatlatan, zamları geriye çeken bir şey izleyin. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt da teftişe tabi tutulacak mı? Sayın Erdoğan’a sorumuz."

"İktidar, bizim vaatlerimizi yerine getirmeye çalışıyor" diyen Salıcı şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımız emekliye birkaç maaş ikramiye verelim, demişti. O zaman büyük yaygara kopmuştu. Kaynağı nereden bulacaksınız, şu kadar maliyeti var, kaynak yok hazinede diye. Sonra bir anda kaynak bulunuverdi, iki maaş ikramiye verilmedi ama biner lira ikramiye verildi. Elektrikte TRT payını kaldırın dedik, itiraz ettiler. Sonra döndüler, kaldırdılar. Polise, öğretmene, sağlıkçılara, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi verin dedik. Olmaz dediler. Sonra döndüler, seçimlerde vaatlerde bulundular. Kendi bulundukları vaatleri kendileri tutmadılar. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu biz söyledik, önce itiraz ettiler. Sonra yasalaştırdılar. Onu da birçok eksikle yanlış yasalaştırdılar. Çünkü işin ruhuna hakim değiller."

Kılıçdaroğlu'nun NATO ve S-400 açıklaması

Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Salıcı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “S400 savunma sistemini iade edeceğiz” açıklamasıyla ilgili gelen soruya Salıcı, şöyle yanıt verdi:

“Soruyu hazırlayan arkadaşlar söyleşiyi yeterince dikkatli okumamışlar. Söyleşide, soruda geçen konuların bir kısmı yok. Ya da o şekilde yok. Sayın Genel Başkan şunu ifade ediyor. Türkiye NATO’nun bir üyesi, NATO da bir savunma örgütü, dolayısıyla NATO’ya üye olan Türkiye’nin kullanmış olduğu hava savunma sisteminin NATO’ya entegre olması gerekir deniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında biz S400’leri satın aldık. Aldığımız için de bazı diplomatik gerilimler yaşıyoruz. S400’leri aldık, kullanmadık, aktive etmedik. Depoda bekletiyoruz. Onun için diyoruz ki biz Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip. Bir sürü para verilip alınan S400’ler kullanılmadan bekliyor. Kullanmadığınız hava savunma sistemi üzerinden, ‘Türkiye’nin hava savunma sistemi var’ der misiniz? Kullanmıyorsunuz. Türkiye’nin NATO’ya entegre savunma sistemine ihtiyacı var. Bizim onlardan beklentimiz. Buyursunlar S400’leri aktivite etsinler. Kaç aydır soruyoruz. S400’leri niye aktivite etmiyorsunuz? İkinci soru. S400’leri hangi ülkeye karşı kullanmak üzere aldınız? Türkiye’nin komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini söylüyoruz. AKP ‘sıfır sorun’ ile başladığı siyasi macerasına ‘değerli yalnızlık’la devam etti. Bizim dış politikamız zikzak yapan, birçok ülke ile sorun çıkarmak üzerine kurulu bir dış politika. Bunu değiştireceğiz.”

'Biz bütün partilerle görüşebilen tek siyasi partiyiz'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili “Adayı birlikte tartışalım” sözlerinin sorulması üzerine Salıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz bütün siyasi partilerle görüşebilen tek siyasi partiyiz. Biz birçok konuda farklı siyasi partilerle görüşürüz. Bundan gocunmayız. Bunu icazet almak olarak düşünmeyiz. Atacağımız adımlar partinin yetkili kurullarında konuşulur. Tartışılır. Ulusal Kanal dahil kimsenin icazetine ihtiyacımız olmaz.”

'Nebati Londra'ya niye gitti?'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “Türkiye’nin bir daha IMF’ye gitmeyeceği” yönündeki açıklamalarına ilişkin ise Salıcı, şunları söyledi:

“Sayın Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 yıldır iktidarda olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapmış oldukları 13 tane anlaşma dedikleri, aslında iyi niyet mutabakatı olan 13 tane başlığın karşılığında ‘10 milyar dolar gelir elde edeceğiz’ diye kendi gazetelerinin manşete çektiğini biliyor herhalde. Sayın Nureddin Nebati’nin Londra’ya niye gittiğini, bütün tefecileri neden gezdiğini, ülke ülke para bulmak için neden dolaştıklarını biliyor olması gerekir. SWAP anlaşmalarının hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını biliyor olması gerekir. Numan Kurtulmuş bu sözleri söyleyerek, yapılanların hiçbirinden haberdar olmadığını ya da hiçbirinden haberdar olmayan vatandaşlara ‘Güzel günler göreceğiz’ mealinde şeyler söylüyor. Sayın Kurtulmuş’un gördüğü gibi değil Türkiye.”