CHP'li Öztunç'tan Bakan Kurum'a: Belli ki bu zoruna gitmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak” sözlerine dair açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış" demişti.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "5’li çetenize imara açtığınız ‘Şehircilik’ var ya işte o kalkacak. Belli ki bu zoruna gitmiş" ifadelerini kullandı.

Öztunç'un Kurum’un paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklama şöyle:

“Yine yanlış anlamışsın. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Çevre ve İklim Bakanlığı olacak. Hani sizin malı götürmek için kullandığınız, yeşil alan ve deprem toplanma alanlarını 5’li çetenize imara açtığınız ‘Şehircilik’ var ya işte o kalkacak. Belli ki bu zoruna gitmiş."