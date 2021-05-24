CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a: Susuyorsanız siz de sorumlusunuz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sedat Peker'in iddialarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, 19 yıldır bu ülkeyi yöneten sizsiniz. Olan bitenin hesabını vermesi gereken de sizsiniz. Bu anlatılanlar karşısında hiçbir şey yapmayıp susuyorsanız, siz de sorumlusunuz" dedi.

Öztrak "Ortalığa saçılan korkunç iddiaların üstü beka hamasetiyle kapatılamaz. Esas bunların üzerine gidilmemesi devletin bekasını tehlikeye atar" ifadesini kullandı.

CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak şunları kaydetti:

"Memleket, memleket olmaktan çıkmış. 'Narcos' setine dönmüş. Mafya konuşuyor ama asıl konuşması gerekenler susuyor. Adalet Bakanı susuyor. Bağımsız ve tarafsız yargı susuyor. Cumhuriyet Savcıları susuyor. Havuz medyası susuyor. Bir İçişleri Bakanı konuşuyor, O da milletvekillerini zan altında bırakıyor, TBMM Başkanı susuyor. Ama en önemlisi; işler iyi giderken 'Bu ülkede her şeyin sorumlusu benim ben' diyen Erdoğan’ın şimdi gıkı çıkmıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi “Dördüncü yargı paketi yolda” masalları anlatıyor. Hayırlara vesile olur inşallah…"

Binali Yıldırım'a: Bu görevi oğlunuza kim verdi?

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Öztrak "Venezuela’ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? Resmi heyetle Venezuela’da nasıl denk geldi? Madem, bir yardım yapılacaktı, vaka sayısı Venezuela’nın dört katı olan Filistin’e yardım etseydiniz ya. Aziz milletimiz bu yapılan açıklamalardan 'Mutmain' olmamıştır" dedi.

"Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir" diyen Öztrak "Hukuku işletmek,

adaleti çalıştırmak, millet iradesinin tecelligahı TBMM'yi devreye sokmak, sandığı milletin önüne getirmek" ifadelerini kullandı.

'Meclis Soruşturma Komisyonu derhal kurulmalı'

Türkiye'nin ancak bu şekilde "bağırsaklarını temizleyeceğini" savunan CHP Sözcüsü "Siyaset pisliğe bulaştığında bunun temizliği öncelikle, millet iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Siyaset kurumu tarafından yapılmalıdır. Bu çerçevede bir Meclis Soruşturma Komisyonu Derhal kurulmalıdır" dedi.

'600 milletvekili zan altında'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir milletvekiline Sedat Peker tarafından ayda 10 bin dolar gönderildiğine yönelik ifadelerini hatırlatan Öztrak "Milletvekillerini zan altında bırakmıştır. TBMM Başkanı derhal İçişleri Bakanını çağırmalıdır. Bu konuda kendisinden bilgi almalı ve gereğini yapmalıdır. 600 milletvekilini zan altında bırakan bu iddia, Öyle orta yerde kalamaz" dedi.

'Susurluk'tan beter'

Öztrak bugün yaşananların 1996'daki Susurluk skandalından çok daha beter olduğunu söyleyen Öztrak "Susurluk kazasından; 4 gün sonra dönemin İçişleri Bakanı hakkında gensoru verilmişti. 5 gün sonra bakan istifa etmiş, 8 gün sonrada soruşturma başlatılmış, 9 gün sonra TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Bugün ortada; Ne işletilen bir yargı süreci, ne işleyen bir parlamento denetimi, ne de birkaç istisna dışında, bu skandalları yazan bir medya var. Türkiye, ne yazık ki, bu ucube rejimle 1990’ların bile gerisine gitmiştir" diye konuştu.

'Göreve hazırız' mesajı

"Millet harap ve bitap haldedir" diyen Öztrak "Cumhuriyet Halk Partisi, daha önce ülkeyi girdiği en ağır krizlerden kısa sürede çıkarmış deneyimli kadrolarıyla göreve hazırdır. Tüm bu şartlar altında yapılacak bellidir: Sandığı milletin önüne koymak! Bu ortalığa dökülen pisliklerin siyasi hesabını, artık ancak ve ancak sandık temizler. Her yanına cürüm ve cüruf bulaşmış mafyokrat Cumhur İttifakı, yaptıklarının hukuki hesabını ya şimdi ya da biz geldiğimizde kurulacak TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nda, ve tarafsız, bağımsız yargı önünde verecektir" dedi.