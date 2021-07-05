CHP'li Öztrak: Yoksa Erdoğan aşıdan para almaya mı hazırlanıyor?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da aşıların ücretle yapıldığına ilişkin açıklamalarıyla "yalandan medet umduğunu" söyledi. Öztrak, "Yoksa Erdoğan şimdi de aşıdan para almaya mı hazırlanıyor? Bunun yolunu mu yapıyor?" dedi.

'Bir Avrupa ülkesinin vazgeçtiği aşıları alabildiler'

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, "Sağlık Bakanı işin başında Çin aşısını güvenilir aşı ilan etti. Alman aşısını karaladı. 'Orta ve uzun vadede etkisi, ne olur bilmiyoruz' dedi. Aşıda çeşitlenme olmadı. Çin aşılarının tedarikinde sıkıntılar başlayınca, BioNTech aşısına yöneldiler. Şansları yaver gitti. Bir Avrupa ülkesinin vazgeçtiği aşıları alabildiler. Şimdi iki Sinovac yaptırana bir de BioNTech vuruyorlar. Yapılan doğru mu? Doğru" dedi.

'Hata tekrarlanırsa tercih olur'

Öztrak "Erdoğan şahsım hükümeti salgının başında Çin aşısı için neden bu kadar ısrarcı olduğunu, neden yeterince kaynak çeşitlendirmesini yapmadığını, aşılamada altı ayın neden kaybedildiğini milletimize açıklamak zorundadır ama bunun yerine millete yalan rüzgarı senaryoları anlatıyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın önce, "İngiltere’de aşı 100 sterlin" dediğini söyleyen Öztrak "Sonra tarifeyi değiştirdi, 50 sterline düşürdü. 'Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi Bu aşıları ücretle yapıyorlar' dedi. Aşı için 100 euro ücret alındığını ileri sürdü. Erdoğan’ın açıklamalarını bu ülkelerin yayın kuruluşları, resmi sağlık kurumları ardı ardına yalanlıyor. Kendilerini cümle aleme rezil ediyorlar. Ülkemizi dışarıya da mahcup ediyorlar. Avrupa’da bırakın aşı için para vermeyi, burnumuzun dibindeki küçücük Yunanistan 26 yaş altındaki gençleri aşıya teşvik etmek için 150 euro cep harçlığı veriyor. Hata, bir kez yapılırsa hatadır. Tekrarlanırsa tercih olur" ifadelerini kullandı.

Öztrak "Yoksa Erdoğan şimdi de aşıdan para almaya mı hazırlanıyor? Bunun yolunu mu yapıyor? Yalandan medet umuyor. Milletin Erdoğan şahsım hükümetine güveni kalmamıştır. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu veriyor. Erdoğan’a tasdiknamesini vermek için sandığı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Soylu-Erdoğan yorumu: 'Küstüm diyerek bu işten sıyrılırım zannediyor'

Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu Saray'daki toplantılara davet etmediğine dair haberlere ilişkin de konuşan Öztrak "Şimdi ortaya saçılan bu kadar rezaletten sonra, Erdoğan, kendi atadığı İçişleri Bakanını, Sarayındaki toplantılara davet etmiyormuş. Beraber resim vermek istemiyormuş. İçişleri Bakanı, 'Ben dünyanın en kötü adamıyım değil mi' diyerek, Basın mensuplarının önünde kendini acındırıyor. Erdoğan da anlaşılan, 'Küstüm, konuşmuyorum' diyerek, Bu işten sıyrılırım zannediyor. Oysa ne demişti suç örgütünün başı; 'Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz.' Ortalığa dökülen tüm bu rezaletlerde, müteselsilsen sorumluluk vardır" diye konuştu.

'Şahlanan ekonomi değil enflasyon oldu'

Hükümetin Temmuz’da, “Ekonomi şahlanacak” dediğini hatırlatan Öztrak "Şahlanan; Evlerimize gönderdikleri faturalar, Çarşı, pazardaki etiketler ve enflasyon oldu" dedi.

Yılın ilk altı ayında, TÜİK'e göre enflasyonun yüzde 8,45 olduğunu belirten Öztrak bağımsız iktisatçılardan oluşan, Enflasyon Araştırma Grubuna göreyse 6 aylık enflasyonun yüzde 19,16 olduğunu belirterek arada iki kattan fazla fark olduğunu ifade etti. Öztrak "Diğer taraftan TÜİK’e göre yıllık enflasyon, 2019 Mayıs ayından bu yana, en yüksek seviyesine çıktı. Şahlanan ekonomi değil enflasyon oldu" dedi.