CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu, adaletin tamamen bitmiş olabileceğini düşünemedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Bu kararın arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın bitmeyen hıncı var" dedi.

Özkoç "31 Mart'ta devirdikleri sandığı, bir kez daha devirmeye çalışıyorlar. O gün aldıkları cevabı, bugün yine alacaklar. Halkın seçme gücünü, aklını, ferasetini hafife almak, pahalıya mal olacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu hakkındaki kararın açıklandığı gün Almanya’da bulunmasıyla ilgili soruya yanıt veren Özkoç şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Türkiye’de adaletin tamamen bitmiş olabileceğini düşünemedi. Kılıçdaroğlu, yasaların bu kadar tükenmiş olduğunu bilemedi. Kılıçdaroğlu, hakimlerin vicdanının bu kadar körelmiş olduğunu bilemedi. Kılıçdaroğlu, aslında; böyle bir davanın açılma ihtimalini dahi öngörmezken bir ceza verilebilme ihtimalini kesinlikle aklından geçirmedi.

Eğer bu ülkede birazcık adalet, eğer bu hakimlerde vicdan varsa bunu alamazlar, dedi. Ama CHP büyük bir ailedir. Kılıçdaroğlu değil Almanya’ya, dünyanın öbür ucuna da gitseydi, CHP’nin, ailesinin bir ferdine en ufak bir dokunulduğu zaman bu partinin lideri; saatler içerisinde gelir, onunla kucaklaşır ve mücadelesine devam eder.

Biz, gösterişe dayalı bir siyaseti asla yapmayız. Biz siyaseti ciddi bir şey olarak yaparız, biz siyaseti hiçbir zaman şov için yapmayız. Kemal Kılıçdaroğlu tam bir diplomasi lideridir. Kemal Kılıçdaroğlu tam bir devlet adamıdır. Kemal Kılıçdaroğlu kendi karşısındaki rakiplerine dahi saygı duyan bir insandır.

O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesine güvenmekten asla vazgeçmeyecek. Adaleti bulabilmekten asla vazgeçmeyecek. Sonuna kadar adalet için yürümesine devam edecek. Dün Almanya’daydı, bugün Saraçhane’de."