CHP'li Özgür Özel: Tarih önünde Gezi aklanmıştır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gezi Davası’nın 25 Nisan'da yapılan son duruşmasında verdiği mahkûmiyet kararlarını 100. gününde açıklama yaptı.

CHP'li Özel'in açıklaması şu şekilde:

“Bugün Gezi kararının, haksız Gezi tutuklamalarının tam 100. günü; Silivri’de dört, Bakırköy Cezaevi’nde üç arkadaşımız toplam yedi, kentin haklarını koruyan, insanların haklarını koruyan, doğayı koruyan mücadele insanı haksız yere tutuklular.

Ne diye? Recep Tayyip Erdoğan onları kendi zihninde mahkûm etti diye. Kimi iki kimi üç kimi dört kez yargılandı ve beraat ettiler bu suçlardan. Ama her seferinde Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi ve yeniden yargılanmalarını istedi. İşte böyle bir hukuksuzluğun sonunda Tayyip Erdoğan’ın atadığı memurları tarafından mahkûm edildiler. Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi’yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içerde tutanlar bunun hesabını verecekler.”