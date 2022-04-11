CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılacak 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ni değerlendirdi. “Teklif, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kılmakta, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır. DHA'da yer alan habere göre ucube tek adam düzeni, sporda özerkliğe karşı. Teklif, uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir” diyen Özel’in açıklaması şöyle:
CHP'li Özgür Özel: 'Spor Kanunu Teklifi' yeniden düzenlenmeli
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'nin gündemindeki 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ne ilişkin konuştu.
Haber Merkezi