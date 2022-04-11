CHP'li Özgür Özel: 'Spor Kanunu Teklifi' yeniden düzenlenmeli

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılacak 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ni değerlendirdi. “Teklif, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kılmakta, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır. DHA'da yer alan habere göre ucube tek adam düzeni, sporda özerkliğe karşı. Teklif, uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir” diyen Özel’in açıklaması şöyle:

“Siyasi otoritenin baskısından olabildiğince azade olması gereken spor kulüpleri ve spor federasyonlarını iktidar partisinin müdahalesine daha da açık hale getiren, özek olması gereken federasyonları Spor Bakanlığı’na dolayısıyla iktidar partisine daha da bağımlı hale getiren bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Uluslararası spor hukukuna da aykırı hükümler barındıran bu kanun teklifi, spor camiasının üzerinde büyük bir siyaset vesayeti yerleştirmektedir. Olması gereken siyasi müdahaleden tamamen uzak bir özerklik tesis etmekken tam tersi oluşturulmak istenmektedir. Ayrıca spor kulüplerinin sivil toplum kuruluşu olma özelliği de yok edilmektedir.

'Teklif uzmanların tartışmasına açılarak yeniden düzenlenmeli'

Türkiye’de en çok izlenen spor futbol olmakla beraber, ilk imzacıları olan iki eski futbolcunun bu teklifiyle yeterince tartışma olanağı sunulmadan, diğer spor branşlarından uzmanların görüşleri alınmadan bütün spor branşları ve bütün spor federasyonları üzerinde tahakküm kurulmak istenmektedir. Bu teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşan Cumhur İttifakı’nın müdahaleci bakış açılarını yansıtmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine, barolara, sosyal medyaya, üniversitelere müdahale eden Cumhur İttifakı, şimdi spor alanına müdahale etmek istemektedir. Farklı seslere, farklı görüşlere tahammül etmeyen, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını, üniversitelerin özerkliğini, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerkliğini tırpanlayan bir anlayışa sahip Cumhur İttifakı, şimdi spor federasyonlarının özerkliğine ve spor kulüplerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Teklif, komisyona geri çekilerek ve uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir.”