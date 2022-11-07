CHP'li Özgür Karabat: AKP ülkeyi çıkmazı sokuyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Tükiye’nin dış ticaret verilerine ilişkin açıklama yaptı.

300 milyar dolarlık ithalata karşılık, 209 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Karabat, dış ticaret açığının 91 milyar dolar ile tarihi zirve yaptığını söyledi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karabat, dış ticaret açığına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: