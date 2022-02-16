CHP'li Özel'den Soylu'ya: BAE ile ilgili istihbari bilgiler yanlış mı çıktı?

CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile üst üste ticari anlaşmalar imzalanması üzerine BAE ile 15 Temmuz darbe girişiminin bağlantısını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Özgür Özel, şu hatırlatmayı yaptı:

“19 Mayıs 2021 günü katıldığınız TRT yayınında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, ‘Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz’un Amerika ile beraber failidir, net’ ifadesini kullanmıştınız. 18 Kasım 2021 günü ise Roma’da Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldiniz. 14 Şubat 2022 günü ise Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine eşlik ederek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladınız. 24 Kasım 2021 günü Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Ankara’ya gelmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan da 14-15 Şubat 2022 günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne iadei ziyarette bulunmuştur.”

Özgür Özel, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nin 15 Temmuz’un faili olduğuna ilişkin bilgi hangi kurumlar aracılığıyla bakanlığınıza bildirilmiştir? Bu bilgi Emniyet İstihbarat Başkanlığı vasıtasıyla mı tarafınıza ulaşmıştır? Bu bilginin tarafınıza ulaşmasının ardından 15 Temmuz’un Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması hususunda ne gibi adımlar atılmıştır? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin Kasım 2021’den itibaren hızla ilerlediği kamuoyunun malumudur. 15 Temmuz’un failleri yakalandığı için mi bu ülke ile ilişkiler ilerlemiştir? Yoksa istihbari bilgi yanlış mı çıkmıştır?” (ANKA)