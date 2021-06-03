CHP'li Özel'den Soylu'ya: 10 bin dolar alan siyasetçiyi pazar olmadan açıkla

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özel, "10 bin dolar siyasetçiyi açıklayacak mafya lideri, herkes onu bekliyor. Ey Süleyman Soylu, pazar olmadan sen açıkla ki mafya liderinin sözünün kıymeti olmasın. Susuyorsun TCK'ya göre suç işliyorsun. Mafya liderine de popülarite kazandırıyorsun. Sen konuş, hem iddia ortaya atıyorsun hem suçu suçluyu gizliyorsun. Bütün dünyaya rezil olmuş durumdayız. Bunu Türkiye’ye yapmaya kimsenin hakkı yok. Süleyman Soylu açıklamadıkça, Meclis komisyon kurmadıkça, bu yük AK Parti’nin sırtındadır. Bu yükü AK Parti’nin değil Türkiye’nin sırtından kaldırmak için çare komisyon kurulmasıdır" dedi.